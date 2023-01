France: Enquête ouverte pour harcèlement après le suicide d’un ado

France : Enquête ouverte pour harcèlement après le suicide d’un adolescent

L’enquête a été confiée au commissariat d’Épinal, afin d'«établir la réalité des faits dénoncés et le lien de causalité avec le suicide», a précisé le Parquet.

Nombreuses moqueries

Le rectorat de la région académique Grand Est et l’académie de Metz-Nancy ont fait part de leur «émotion», se disant «bouleversés par cet événement dramatique» et adressant leurs condoléances aux proches de l’adolescent. Dès lundi, une cellule psychologique a été mise en place dans le collège Louis-Armand, «à destination des élèves et des enseignants», a ajouté le rectorat, rappelant que l’établissement était «engagé dans un dispositif de lutte contre le harcèlement».