Inondations en Allemagne : Enquête ouverte pour «homicide par négligence»

La justice allemande a ouvert une enquête pour «homicide par négligence» contre le chef de l’arrondissement d’Ahrweiler, touché par les inondations, qui ont fait des dizaines de morts mi-juillet.

La justice allemande a ouvert vendredi une enquête pour «homicide par négligence» contre le chef de l’arrondissement d’Ahrweiler, dans l’ouest de l’Allemagne, touché par les inondations mi-juillet, qui ont entraîné la mort de dizaines de victimes dans la catastrophe . Après un premier examen de l’affaire, le parquet de Coblence a indiqué dans un communiqué avoir «confirmé les soupçons initiaux d’homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence et avoir ouvert une enquête».

La justice reproche au chef de l’arrondissement, Jürgen Pföhler, membre du parti conservateur de la chancelière Angela Merkel ainsi qu’à une autre personne non-identifiée de l’équipe en charge des crises locales, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en amont des fortes précipitations et des crues dramatiques qui ont suivi pour prévenir les populations. Alors que plusieurs alertes météorologiques avaient été émises, les autorités locales auraient dû s’occuper de «l’évacuation des habitants de la vallée de l’Ahr qui n’étaient pas encore touchés par l’onde de crue».

«Cette opération – selon les premiers soupçons – n’a manifestement pas été réalisée, n’a pas été réalisée avec la clarté requise ou n’a été réalisée qu’avec retard, d’une manière qui pourrait être accusée de négligence», souligne le parquet. Le ministère public rappelle avec insistance qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un premier soupçon, qui «se fonde naturellement sur un état des connaissances entaché d’incertitudes et de lacunes». «Les enquêtes à mener prendront probablement un certain temps, de sorte qu’il ne faut pas s’attendre à des résultats rapides», a-t-il ajouté.

Anticipation

Une polémique a suivi la catastrophe des 14-15 juillet, relative à l’anticipation des événements météorologiques par les autorités, au fonctionnement du système d’alertes et aux mesures d’évacuation. Ces pluies diluviennes avaient provoqué des inondations dévastatrices autour des rivières de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, dévastant de nombreuses communes, notamment dans la vallée de l’Ahr. Elles ont provoqué la mort d’au moins 189 personnes en Allemagne, dont 141 dans la seule région de Rhénanie-Palatinat où seize personnes sont encore recherchées, selon un nouveau bilan communiqué cette semaine.

Les crues ont également touché la Belgique où 38 personnes sont décédées. Dans ce pays aussi, un juge d’instruction enquête sur d’éventuelles responsabilités pénales, en lien avec un défaut de précaution et d’alerte. L’Allemagne veut néanmoins tirer les leçons du drame et étudie plusieurs pistes d’amélioration de son système d’alerte-catastrophe, dont la mise en place de notifications cellulaires via téléphone portable.