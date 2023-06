Fillette portée disparue à Dunkerque: Enquête ouverte pour homicide volontaire et enlèvement de mineur

«D’un coup, il n’y a plus eu de bruit»

«Vers 21H30 elle a sonné à la maison, on a ouvert et elle a demandé à passer un appel. Ma coloc a donné son téléphone. Elle n’a pas réussi à trouver le numéro qu’elle cherchait», a-t-elle ajouté. «Vers une heure du matin, j’ai entendu (l’homme recherché) crier sur cette dame. Il lui disait de partir et d’un coup, il n’y a plus eu de bruit. Il lui a dit: dégage dégage», poursuit sa colocataire Mathilde. «Après, plus de son, plus d’image, jusqu’à 14H00, où on a vu la police arriver et expliquer ce qui s’était passé», dit-elle.