Zurich : Enquête ouverte pour un inconnu repêché dans le lac

Un corps a été sorti du lac à Zurich. On ne connaît pas encore l’identité de la victime ni les circonstances de son décès.

Selon un communiqué, l’enquête sur l’identité, les circonstances dans lesquelles la personne est entrée dans l’eau et la cause du décès sont menées par la police municipale de Zurich, l’Institut de médecine légale et le ministère public de Zurich. «Un homicide n’est actuellement pas une piste privilégiée», a déclaré le porte-parole, Marc Surber.