Etats-Unis: Enquête ouverte sur les véhicules autonomes de General Motors

États-Unis : Enquête ouverte sur les véhicules autonomes de General Motors

GM va collaborer avec les autorités

L’enquête visera à déterminer «l’ampleur et la gravité des problèmes potentiels» et à évaluer les conséquences en matière de sécurité. Sollicité par l’AFP, Cruise a fait part de son intention de «continuer à collaborer pleinement avec la NHTSA» et tout autre régulateur compétent afin de trouver «l’équilibre entre la supervision réglementaire et l’innovation dont nous avons tant besoin pour épargner des vies».