Biélorussie

Enquête pénale ouverte après des manifestations d’opposition

Plus de 250 personnes ont été arrêtées mardi soir, lors de manifestations spontanées à Minsk et dans plusieurs villes pour dénoncer les arrestations de candidats à la présidentielle du 9 août.

Principal opposant emprisonné

Les manifestants étaient venus exprimer leur soutien à Viktor Babaryko, un ancien banquier âgé de 56 ans qui devait être le principal rival du président Alexandre Loukachenko à la présidentielle du 9 août. Emprisonné depuis juin pour des accusations qu’il dément, sa candidature a été rejetée par la commission électorale qui lui reprochait des revenus non déclarés et des financements étrangers de sa campagne.

Depuis juin, les autorités biélorusses ont procédé à des perquisitions et des arrestations en nombre ayant pris pour cibles diverses formations et personnalités critiquant le régime, mais aussi leurs militants ou partisans. Alexandre Loukachenko dirige sans partage le Biélorussie depuis 1994 et vise le 9 août un sixième mandat présidentiel. Quatre candidatures ont été enregistrées en plus de la sienne, mais «le pouvoir a éliminé les candidats les plus forts, il ne reste que les plus faibles», a commenté le politologue Valeri Karbalevitch.