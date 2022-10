Canton du Jura : Enquête pénale ouverte en Ajoie pour des faits de corruption électorale

Dans un communiqué, le Ministère Public (MP) a informé avoir ouvert jeudi une procédure pour des faits possiblement constitutifs de corruption pénale et de captation de suffrages dans le cadre des élections communales.

«Une enquête pénale a été ouverte en urgence et plusieurs auditions et perquisitions ont été effectuées ce jour même. À ce stade, elles tendraient à confirmer les soupçons. À l’heure actuelle, au moins six communes d’Ajoie seraient concernées par les agissements en question», a précisé le M.P.