Neuchâtel : Enquête pénale sur la gestion de la Fête des Vendanges

Le Ministère public a lancé une procédure sur de possibles dysfonctionnements au sein de l’association qui organise la manifestation. Le comité a riposté et a déposé plainte contre la procureure et un enquêteur de la police.

L’affaire sur laquelle se penche le Ministère public neuchâtelois depuis l’été dernier porte sur la rétribution de membres du comité de la Fête des Vendanges. L’instruction a été ouverte sur la base d’informations portées à sa connaissance à la faveur d’une autre enquête. Et, en début d’année, deux membres de la direction de la fête ont été informés qu’ils étaient prévenus de gestion déloyale, selon une enquête d’«Arcinfo». Perquisitions au domicile et dans les locaux occupés par l’association qui organise la manifestation, fouille et saisie d’ordinateurs, de dossiers et de documents: les choses semblent sérieuses. Les prévenus, eux, disent ne pas savoir précisément ce qui leur est reproché.