Panama : Enquête pour maltraitance de mineurs dans des foyers panaméens

Huit personnes ont été inculpées dans une affaire d’abus sexuels et de viols de mineurs dans des foyers d’accueil pour mineurs financés par l’État.

Au moins une vingtaine d’enfants et adolescents ont été victimes d’abus sexuels et de viols dans des foyers d’accueil pour mineurs financés par l’État panaméen, et huit personnes ont été inculpées dans cette affaire qui soulève l’indignation dans la population, a annoncé mardi le parquet général.