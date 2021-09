Espagne : Enquête pour «terrorisme» après la mort d’un homme fauché par une voiture

Vendredi dernier, un conducteur a foncé sur une terrasse dans le sud de l’Espagne, faisant un mort et deux blessés. Les médias parlent d’un acte djihadiste.

Cette enquête ouverte par le tribunal de l’Audience nationale, instance chargée notamment des affaires de terrorisme, qui n’a communiqué aucun détail sur ce dossier, vise à faire la lumière sur le profil et les éventuelles motivations du conducteur, de nationalité marocaine et âgé de 30 ans, selon une source policière.

Une lettre dans la voiture

L’attaque présumée a eu lieu vendredi après-midi, sur la terrasse d’un restaurant à Torre Pacheco, ville d’environ 35’000 habitants située entre Murcie et Carthagène. Selon les services de secours régionaux, elle a fait un mort et deux blessés, en plus du conducteur, lui-même décédé après avoir renversé une table sur laquelle mangeaient des clients, puis avoir heurté un mur.