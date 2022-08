Berne : Enquête rouverte après la mort d’une vache tombée dans une fosse

Le soir du 19 août 2021, un drame s’est produit dans une ferme de la région de Laupen (BE). Dix vaches sont tombées dans une fosse à purin et y sont restées bloquées pendant plusieurs heures avant d’être libérées. Un animal a perdu la vie. L’affaire avait fait l’objet d’articles et d’une publication chez les pompiers de Laupen. Aujourd’hui, l’organisation de protection des animaux Basel Animal Save attire l’attention sur le cas dans un mail adressé à la police, au canton et aux médias, rapporte la «Berner Zeitung».