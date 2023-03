Commission de la concurrence : Enquête suisse et européenne dans le secteur des parfums

Soupçonnant des pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne a mené, mardi, des inspections inopinées dans les locaux d’entreprises actives dans l’industrie des parfums utilisés notamment dans les produits ménagers et de soins du corps. Elle a annoncé cette opération mais n’a fourni aucun détail concernant les groupes concernés ni les faits suspectés. L’affaire pourrait cependant avoir une ampleur mondiale.

En effet, la Commission a pris contact avec la division antitrust du Ministère américain de la justice, ainsi qu’avec les autorités britannique et suisse de la concurrence. «Les inspections ont été menées en concertation avec elles», a-t-elle précisé. La Comco a confirmé son implication dans cette enquête, notamment sur les ondes de Rhône FM, évoquant des perquisitions. Selon nos informations, le leader mondial du secteur, le groupe Givaudan, à Genève, ferait partie des entreprises contrôlées. Un porte-parole de cette multinationale nous a indiqué ne pas être au courant d’une telle inspection.

Présomption d’innocence

L’enquête concerne «une éventuelle collusion dans la fourniture de parfums et d’ingrédients de parfumerie», a précisé la Commission européenne. Elle a dit craindre que «des entreprises et une association du secteur des parfums dans le monde entier aient pu enfreindre les règles de l’UE en matière d’ententes». Ces inspections ont eu lieu «dans différents États membres» de l’UE et la Commission européenne a indiqué avoir «envoyé des demandes formelles d’information à plusieurs entreprises actives dans le même secteur».