Etats-Unis – Enquête sur Amazon et une possible utilisation indue de données

États-Unis : Enquête sur Amazon et une possible utilisation indue de données

Selon le «Wall Street Journal», Amazon aurait utilisé, sans autorisation, les données de vendeurs qui utilisaient sa plateforme pour créer ses propres produits.

Le régulateur américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), enquête sur les pratiques du géant de la vente par internet Amazon en matière de traitement des données de commerçants et leur possible utilisation pour créer ses propres produits, selon le «Wall Street Journal». Sollicités par l’AFP, la SEC et Amazon n’ont pas donné suite mercredi.