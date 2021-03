États-Unis : Enquête sur des accusations de viol visant l’acteur Armie Hammer

Une jeune femme affirme que l’acteur américain l’a «violée brutalement» pendant plus de quatre heures en 2017. La police de Los Angeles enquête.

La jeune femme de 24 ans, qui a demandé à n’être identifiée que par son prénom, Effie, a détaillé ses accusations jeudi matin lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par son avocate, Gloria Allred. Elle affirme notamment avoir été «violée brutalement» pendant plus de quatre heures en 2017. La jeune femme ajoute qu’Armie Hammer, qu’elle avait rencontré sur Facebook l’année précédente, lui aurait au cours de cette agression cogné à plusieurs reprises la tête contre un mur et frappé les pieds avec une cravache. «Effie» a déclaré qu’elle avait été abusée «mentalement, émotionnellement et sexuellement» au cours de sa relation intermittente, échelonnée sur quatre ans, avec l’acteur.

D’autres accusations

Issu d’une famille de riches entrepreneurs, Armie Hammer s’est illustré au cinéma dans «The Social Network» et surtout «Call Me By Your Name», où il partageait l’affiche avec Timothée Chalamet.