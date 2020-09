Genève : Enquête sur des armes en 3D: condamnée, la RTS fait opposition

Une journaliste de la RTS avait été condamnée à 60 jours-amende avec sursis pour infractions à la loi sur les armes en raison d’un reportage sur les risques liés à un pistolet imprimable en 3D. Le média a décidé de faire opposition au nom de la liberté de la presse et de l’intérêt public.

Mais comme l’a démontré l’enquête du 19h30, il était encore possible, au printemps 2019, de télécharger ces plans et de faire imprimer les pièces de l’arme en Suisse. Le montage étant facile, tout un chacun pouvait se procurer un pistolet parfaitement fonctionnel, à moindre frais et hors de tout contrôle, selon la RTS.