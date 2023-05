Roger Waters: Enquête sur des «soupçons d’incitation à la haine»

La police allemande a indiqué vendredi avoir ouvert une enquête sur des provocations présumées lors d’un récent concert de l’ex-Pink Floyd Roger Waters, arborant notamment une tenue évoquant un officier SS. «Nous enquêtons sur des soupçons d’incitation à la haine car les vêtements portés sur scène sont susceptibles de glorifier ou de justifier le régime national-socialiste et de troubler la paix publique», a souligné à l’AFP un porte-parole de la police, Martin Halweg.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment Waters vêtu d’un long manteau noir et de brassards rouges lors d’un concert qui a eu lieu le 17 mais sur la scène de la salle Mercedes-Benz Arena à Berlin. Plusieurs médias allemands et israéliens évoquent aussi la diffusion en lettres rouges sur un écran, durant le concert, des noms d’Anne Frank et de Shireen Abu Akleh, journaliste vedette palestino-américaine de la chaîne Al Jazeera tuée lors d’un raid israélien en mai 2022.