Assassinat de Samuel Paty: Enquête sur d’éventuelles fautes

L’assassinat aurait-il pu être évité?

«Un juge d’instruction a été désigné, donc il va poursuivre les investigations qui sont en cours depuis un an sous une enquête préliminaire», a déclaré plus tôt dans la matinée Me Virginie Le Roy, avocate d’une partie de la famille Paty, qui avait déposé une plainte en avril 2022 visant «plusieurs agents du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Éducation nationale».