Afrique : Enquête sur la mort de 12 éléphants au Zimbabwe

L’Autorité en charge des parcs nationaux au Zimbabwe a exclu des pistes telles que le braconnage parce que les défenses sont intactes, ou l’empoisonnement au cyanure parce qu’aucun autre animal n’a été atteint.

Les éléphants victimes sont de jeunes adultes âgés de 5 à 6 ans et de jeunes d’environ 18 mois.

Les autorités responsables de la faune au Zimbabwe ont ouvert une enquête sur la mort de 12 éléphants à proximité de la réserve de Hwange (ouest), la plus importante du pays, a indiqué dimanche un porte-parole. Une bactérie pourrait être en cause.

Onze cadavres d’éléphants ont été découverts vendredi et un douzième samedi dans la forêt de Pandamasuwe, entre Hwange, près de la frontière avec le Botswana, et la ville de Victoria Falls, selon Tinashe Farawo, porte-parole de l’Autorité en charge des parcs nationaux.

«Nous avons exclu des pistes telles que le braconnage parce que les défenses sont intactes, ou l’empoisonnement au cyanure parce qu’aucun autre animal n’a été atteint, y compris les vautours», a-t-il précisé à l’AFP. Il s’agit de jeunes adultes âgés de 5 à 6 ans et de jeunes d’environ 18 mois, selon la même source.

Plus de végétation appropriée

Les premières conclusions pointent vers la présence d’une bactérie parce que les éléphants «se trouvent dans une telle surpopulation (par rapport à l’espace à leur disposition) que leur végétation de prédilection a disparu et ils finissent par manger n’importe quoi, y compris des plantes vénéneuses», a expliqué M. Farawo.

Le Zimbabwe abrite plus de 84’000 éléphants, pour une capacité estimée entre 45’000 et 50’000 individus. La réserve de Hwange en abrite entre 45’000 et 53’000 pour une capacité de 15’000, selon le porte-parole.