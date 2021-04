États-Unis : Enquête sur l’accident d’une Tesla apparemment sans conducteur

Un accident mortel est survenu au Texas avec une Tesla à bord de laquelle il n’y avait apparemment personne derrière le volant, samedi.

Selon lui, les autorités n’ont retrouvé que des traces indiquant que deux individus étaient présents dans la voiture, l’un à la place du passager et l’autre sur le siège arrière. L’agence américaine de la sécurité routière, la NHTSA, a «immédiatement lancé une équipe spéciale d’enquête», selon un message transmis lundi à l’AFP. «Nous discutons activement avec les forces de l’ordre locales et Tesla pour en savoir plus sur les détails de l’accident et prendrons les mesures appropriées lorsque nous aurons plus d’informations», a ajouté la NHTSA.