Bulgarie : Enquête sur le rôle de six Russes dans des explosions

La Bulgarie a établi un lien entre quatre explosions survenues entre 2011 et 2020 et le séjour de six ressortissants russes.

L'ambassade de Bulgarie à Moscou, le 20 avril 2021, après que le Ministère russe des affaires étrangères a expulsé deux diplomates bulgares, après que Sofia avait expulsé deux diplomates russes pour un réseau d'espionnage présumé. AFP

Le Parquet bulgare a annoncé mercredi avoir établi un lien entre quatre explosions survenues entre 2011 et 2020 dans des dépôts de munitions et le séjour de six ressortissants russes, avec pour objectif présumé d’empêcher des livraisons à l’Ukraine et la Géorgie. «Les preuves très fiables dont nous disposons mènent à la conclusion que le but était de stopper les livraisons» à ces deux pays, a déclaré la porte-parole du Parquet, Siyka Mileva, lors d’une conférence de presse à Sofia. Les quatre explosions, à ce jour inexpliquées, n’avaient pas fait de victime ni de blessé et avaient été déclenchées à distance selon un mode opératoire «similaire», a-t-elle souligné.

Ces dépôts étaient, selon la même source, tous utilisés par la compagnie Emco du marchand d’armes bulgare Emilian Gebrev, lui-même victime en avril 2015 d’une tentative d’empoisonnement avec son fils et l’un des responsables de son entreprise. La magistrate a fait état de «soupçons extrêmement fondés» selon lesquels ces différents événements pourraient être liés. Elle a aussi dressé un rapprochement avec «les graves crimes perpétrés sur le territoire d’autres pays», en allusion à l’explosion mortelle dans un dépôt d’armes tchèque en 2014 et à la tentative d’empoisonnement au Novitchok de l’ex-agent double Sergueï Skripal au Royaume-Uni en 2018.

«Déterminer l’existence d’une filière russe»

«Nous sommes en coopération avec la République tchèque pour tenter de déterminer l’existence d’une filière russe», a ajouté Siyka Mileva. Prague a accusé la semaine dernière les services secrets russes d’avoir causé l’explosion de 2014, ouvrant une crise diplomatique avec Moscou qui rejette toute accusation dans cette affaire.

Dans la foulée de l’annonce des procureurs, le Ministère bulgare des affaires étrangères a convoqué l’ambassadrice de Russie «pour une rencontre» jeudi. «On va bientôt nous accuser d’avoir tué l’archiduc François-Ferdinand», a ironisé depuis Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, suggérant que Sofia tentait de «rivaliser» avec Prague. Il a également appelé l’Union européenne à «se pencher sur la situation» de ces deux pays, où des «entrepreneurs privés sont impliqués dans le commerce d’armes et le stockage de munitions».

Tardif

Dans un communiqué, Emco, sans répondre directement aux éléments de l’enquête, a reproché au Parquet de s’activer tardivement, après avoir «caché les activités des services russes pendant des années». Selon des sources militaires ukrainiennes citées par le site d’investigation Bellingcat, cette société «jouait un rôle crucial dans le renforcement des capacités de défense ukrainienne quand l’intégrité territoriale de ce pays était menacée». «Emco était le seul fournisseur étranger capable de fournir à l’armée ukrainienne des munitions» compatibles avec les armes de l’ère soviétique, écrivait ce site lundi.

Dans l’affaire de l’empoisonnement de Gebrev, trois Russes ont été inculpés l’an dernier par contumace, dont un officier du renseignement militaire russe, également considéré comme suspect dans la tentative d’empoisonnement de Skripal.