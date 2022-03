Etats-Unis – Enquête sur les effets «néfastes» de TikTok sur les enfants

États-Unis : Enquête sur les effets «néfastes» de TikTok sur les enfants

Plusieurs États américains accusent l’application populaire TikTok de causer du tort aux enfants en les incitant à y passer toujours plus de temps.

Les magistrats veulent notamment examiner les «techniques utilisées par TikTok pour encourager les jeunes» à y passer plus de temps. (Image d’illustration)

Une coalition de huit États américains, dont la Californie et la Floride, a annoncé mercredi le lancement d’une enquête sur la très populaire application TikTok, qu’ils accusent de causer des torts aux enfants en les incitant à y passer toujours plus de temps.

«Nos enfants grandissent à l’ère des réseaux sociaux – et beaucoup ressentent le besoin de se mesurer à ces versions filtrées de la réalité qu’ils voient sur leurs écrans», a déclaré Rob Bonta, le procureur général californien dans un communiqué. «Nous savons que cela a des effets dévastateurs sur la santé mentale et le bien-être des enfants. Mais nous ne savons pas ce que les entreprises elles-mêmes savaient et depuis quand», a-t-il ajouté.