Nouvelle série télé

Enquête sur l’île de la fête

La nouvelle série d’Alex Pina, créateur de «La Casa de Papel», se déroule à Ibiza (E). Sa bande-annonce est aussi alléchante que violente.

Avec «White Lines», l’Espagnol nous emmène à Ibiza. On suivra Zoé, incarnée par l’actrice britannique Laura Haddock, 34 ans, qui enquête sur ce qui a bien pu arriver à son frère, un célèbre DJ de l’île porté disparu depuis vingt ans et récemment retrouvé mort.

La bande-annonce, fraîchement dévoilée par Netflix, est alléchante. La série a l’air hyperrythmée et les séquences choc qui mêlent drogue, party, baston et sexe semblent nombreuses. On signalera que le tournage de la saison 2 est déjà programmé pour l’automne 2020.