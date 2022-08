Propos sur l’holocauste : Enquête sur Mahmoud Abbas pour «incitation à la haine»

La police berlinoise a reçu une plainte contre Mahmoud Abbas pour «relativisation de la Shoa» après ses déclarations lors d’une conférence de presse commune mardi avec le chancelier Olaf Scholz. Le commissariat spécialisé de la police judiciaire du Land a dans la foulée entamé une enquête, dont il prévoit d’informer «prochainement» le parquet, qui décidera ou non de donner suite, a précisé une porte-parole de la police à l’AFP, confirmant des informations de médias.

Interrogé sur l’attentat il y a cinquante ans lors des Jeux olympiques de Munich de 1972, fatal à 11 Israéliens et perpétré par un commando palestinien, le président de l’autorité palestinienne avait comparé la situation dans les Territoires palestiniens occupés par Israël à la Shoah. «De 1947 à aujourd’hui, Israël a commis 50 massacres dans 50 villes palestiniennes (…), 50 massacres, 50 holocaustes et encore aujourd’hui il y a chaque jour des morts causées par l’armée israélienne», avait-il déclaré, déclenchant une vague d’indignation essentiellement en Israël et en Allemagne.