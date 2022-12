New York : Enquête sur un élu républicain au Congrès qui a «embelli» son CV

La justice de l’État de New York a ouvert mercredi une enquête préliminaire sur les «inventions stupéfiantes» d’un élu républicain fraîchement élu au Congrès et déjà poussé à la démission.

«Les nombreuses inventions et incohérences liées au parlementaire élu (George) Santos sont tout simplement stupéfiantes», a tonné dans un communiqué relayé par la presse locale new-yorkaise la procureure pour le district de Nassau Anne Donnelly. Cette magistrate républicaine a défendu «les habitants de Nassau et d’autres régions de la troisième circonscription (qui) doivent jouir d’un représentant honnête et responsable au Congrès» à Washington. «Personne n’est au-dessus des lois et si un délit a été perpétré dans ce comté, nous le poursuivrons» en justice, s’est engagée la procureure.