Equateur: Enquête sur une chasse présumée de tortues géantes aux Galápagos

Équateur : Enquête sur une chasse présumée de tortues géantes aux Galápagos

Le ministère public enquête sur «des soupçons de chasse et de massacre de quatre tortues géantes dans le complexe des zones humides du Parc national des Galápagos», a indiqué le bureau du procureur sur Twitter.

L’unité équatorienne spécialisée dans les crimes contre l’environnement et la nature (Uidmen) a été chargée de recueillir les témoignages des agents du parc national et de désigner des experts pour procéder aux nécropsies des tortues.

Prison

En 2019, un homme qui avait percuté une tortue et endommagé sa carapace a été condamné à une amende de 11’000 dollars. La même année, un autre conducteur a dû débourser plus de 15’000 dollars pour avoir écrasé et tué un iguane endémique des Galápagos.