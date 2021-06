Inde : Enquête sur une possible attaque de drones au Cachemire

«Deux explosions de faible intensité ont été signalées» dans une base aérienne du nord de l’Inde, suscitant l’inquiétude de l’armée indienne.

Une enquête est en cours sur une possible attaque de drones dimanche contre une base aérienne du nord de l’Inde qui, si elle était confirmée, serait la première du genre, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle vulnérabilité des installations militaires indiennes.

Deux blessés légers

Le journal «Indian Express» a pour sa part écrit que deux personnes avaient pour le moment été arrêtées en lien avec cette affaire et qu’il y avait eu deux blessés légers sur la base. Une équipe d’enquêteurs des services chargés de la lutte antiterroriste s’est rendue dans la ville de Jammu, a dit à l’AFP un responsable officiel.

Le général à la retraite D.S. Hooda, qui a été jusqu’en 2016 à la tête du Commandement du Nord, a souligné que si les radars indiens pouvaient détecter les avions et les véhicules de grande taille sans pilote, ce n’était peut-être pas le cas des drones. Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan depuis leur indépendance de la Couronne britannique et la partition de 1947. Il a provoqué deux des trois guerres qui les ont opposés depuis.