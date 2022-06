Conflit israélo-palestinien : Enquête terminée sur les obsèques de la journaliste Shireen Abu Akleh

La police israélienne n’a pas voulu dévoiler les conclusions de son enquête sur son comportement lors des obsèques de Shireen Abu Akleh, en mai à Jérusalem.

«Images dures»

«La police, sous mes instructions, a enquêté pour évaluer l’action de ses forces sur le terrain afin d’en tirer des conclusions et améliorer le déroulement opérationnel dans ce type d’événements», a déclaré le commandant de la police, Kobi Shabtaï, selon ce communiqué.

«On ne peut pas rester indifférents à ces images dures, et nous nous devons d’enquêter afin que des événements sensibles de cet ordre ne soient pas perturbés violemment par des émeutiers», a-t-il ajouté, sans plus de détails.

Des milliers de Palestiniens avaient participé aux obsèques de la journaliste vedette d’Al Jazeera à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Son frère, Anton Abu Akleh, a affirmé jeudi à l’AFP que «peu importe ce qu’Israël dit ou fait, les photos sont suffisamment éloquentes». «La police a agressé les porteurs du cercueil et ils essayent de dissimuler leurs actes et leurs fautes», a ajouté Anton Abu Akleh, accusant Israël d’être «derrière l’assassinat» de sa sœur.