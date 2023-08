En lien avec une arrestation

«À l’heure actuelle, il n’y a pas de lien confirmé entre les (substances) achetées sur les sites et la cause du décès» de ces personnes, a cependant précisé l’agence. Cette annonce intervient après l’arrestation au Canada d’un homme de 57 ans, Kenneth Law, inculpé pour aide au suicide, selon des médias britanniques. Accusé d’avoir envoyé 1200 colis dans 40 pays, il est au centre de plusieurs enquêtes menées aux États-Unis, en Italie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon ces médias.