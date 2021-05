Covid-19 : Enquêtes en Allemagne pour fraude aux tests fictifs

Des structures proposant des tests Covid-19 rapides gonfleraient le nombre de personnes dépistées pour obtenir plus de remboursements par l’État.

Plusieurs enquêtes ont été lancées en Allemagne contre des structures proposant des tests Covid-19 rapides, soupçonnés de gonfler le nombre de dépistages réalisés pour obtenir des remboursements non mérités de la part de l’État.

Le parquet de Bochum (nord-ouest) a perquisitionné vendredi des locaux et logements privés liés à une entreprise proposant de tels tests antigéniques, selon une porte-parole citée par le quotidien «Süddeutsche Zeitung». Le parquet de Lübeck (nord) enquête également pour «fraude» liée à la «réalisation et la facturation de tests rapides», selon l’hebdomadaire «WirtschaftsWoche», et l’autorité sanitaire de Cologne a visité vendredi un centre pour un contrôle inopiné.