Parlement suisse : Enquêtes ouvertes sur les sanctions prises contre la Russie

Suite à divers couacs et révélations concernant les sanctions économiques contre la Russie, la Commission de gestion du Parlement a décidé d’ouvrir plusieurs enquêtes.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), celui de l’économie et celui des finances sont concernés par les enquêtes de la Commission de gestion du Parlement.

La Commission de gestion (CdG) du Parlement a décidé d’ouvrir des enquêtes sur les sanctions prises par Berne à l’encontre de la Russie, a confirmé la présidente de la CdG et conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo (PS /LU) au «SonntagsBlick»: «Nous avons également contacté le Conseil fédéral dans cette affaire», ajoute la Lucernoise pour qui «il est essentiel que le Parlement assume sa fonction de surveillance dans ce dossier délicat». Les enquêtes touchent trois départements fédéraux: le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), celui de l’économie et celui des finances.

Lacunes de mise en œuvre et attitude arbitraire

Selon les informations du journal dominical, le besoin d'éclaircissement des membres de la CdG repose sur divers points. D'une part, ils déplorent des lacunes dans la mise en œuvre des sanctions par la Confédération et les cantons. La semaine dernière, le «Blick» rapportait ainsi qu'il existait différentes listes des destinataires des sanctions: le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) et le Département des affaires étrangères de Cassis en tiennent chacun une, alors qu’une liste plus ancienne, établie après l'annexion de la Crimée en 2014, se trouverait dans un tiroir.