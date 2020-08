Coronavirus

Mosaïque de solutions pour le port du masque à l’école

Les mesures de sécurité sanitaire prévues pour la rentrée des classes divergent selon les cantons. En Suisse romande, les enseignants devront porter un masque si la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée.

L’enseignement pourra se dérouler dans des classes entières à condition que les mesures sanitaires soient respectées, indique vendredi la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Étudiants, enseignants et autres adultes devront se désinfecter les mains et porter un masque si la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. Un enseignement non présentiel peut être envisagé.