Vaud : Enseignants et leurs remplaçants massivement touchés par le Covid

Le variant Omicron cause de nombreuses absences chez les profs vaudois. Et les personnes appelées en renfort doivent parfois elles aussi être remplacées. Une situation inédite.

Dans le canton de Berne, le port du masque à l’école ne suffit pas non plus à éviter le chaos, à cause d’un nombre élevé de contaminations.

Le canton de Vaud n’échappe pas au chaos scolaire, déjà recensé dans d’autres cantons comme Berne ou Genève . Le nombre de cas Covid parmi les élèves et les enseignants vaudois, avant les vacances de Noël, avait déjà de quoi alerter. Le variant Omicron, nettement plus contagieux que ses prédécesseurs, avait déjà bien perturbé le déroulement des cours. Mais depuis la rentrée, la situation est devenue particulièrement critique: en janvier, les absences des professeurs titulaires pour raisons de santé représentent déjà 7% des périodes d’enseignement, alors que ce taux n’était que de 4% à fin janvier 2021, note «24 heures» .

En plus, la reprise des cours n’a eu lieu que le 10 janvier alors qu’il y a un an, la rentrée était agendée au 4 janvier. Depuis le début de l’année, pas moins de 2300 remplaçants ont déjà été mobilisés et ils ont dispensé plus de 25’000 périodes d’enseignement, chiffrent nos confrères.