Zimbabwe : Enseignants suspendus, écoles vides

Au Zimbabwe, de nombreux enseignants ont zappé la rentrée des classes afin de protester contre des salaires trop bas. Du coup, le gouvernement en a suspendu 135’000, soit neuf profs d’école publique sur dix.

Les profs gagnent près de 95 francs par mois, même pas de quoi payer les trajets depuis leur domicile, selon certains d’entre eux. Selon les syndicats, 150’000 personnes travaillent dans les écoles publiques. «Le gouvernement a fermé les écoles en suspendant plus de 90% des professeurs», souligne Takavafira Zhou, président du syndicat progressiste des enseignants.

Le salaire le plus bas «offre» 80 dollars par mois

Le conflit salarial entre enseignants et gouvernement dure depuis que l’État a décidé, il y a trois ans, de verser les salaires non plus en dollars américains, mais dans la monnaie locale, fortement dévaluée par une inflation galopante. «L’enseignant le moins bien payé gagne environ 80 dollars américains. Nous voulons des salaires équivalents à ceux du temps de Mugabe, soit 540 dollars», a réclamé Takavafira Zhou.