Enseignants tués en 2022: le suspect probablement retrouvé mort

Selon le quotidien aragonais Heraldo, l’homme retrouvé mort tenait à la main un pistolet pointé vers sa tête. Il était vêtu d’un pantalon en jean et de chaussures de sport. Les enquêteurs espagnols ont également découvert à proximité un casque de moto avec un téléphone et un sac à dos contenant des munitions et de la nourriture. «Le corps a été localisé par des chasseurs qui organisaient une battue dans la zone», a précisé la Guardia civil. La découverte a été faite «dans la zone de recherches» de l’enquête en Aragon, a précisé Rodolphe Jarry.