Tirer les leçons du sprint inopiné du printemps passé pour préparer un marathon qui pourrait commencer à tout moment... Et comme gouverner, c’est prévoir, le canton de Vaud anticipe les conséquences d’un éventuel nouveau (semi)confinement sur le déroulement des cours. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a annoncé, mardi, son dispositif pour un enseignement à distance généralisé.

Pour mieux entamer cette étape, les autorités ont commandité trois études sur le ressenti des élèves, des parents et des enseignants durant la période d’enseignement à distance qui a eu lieu entre mi-mars et mai.

«Des outils efficaces sont actuellement en cours de déploiement dans l’ensemble des lieux de formation et prêts à être activés en cas de fermeture de classes ou d’établissements pour assurer une année scolaire aussi normale que possible. Pour l’école obligatoire et le post-obligatoire, désormais, l’objectif pédagogique de l’enseignement à distance sera axé sur les fondamentaux du programme et pas seulement de consolider les acquis. Cette mesure vise à renforcer la motivation des élèves à poursuivre le travail à distance sur une période relativement longue», a déclaré la conseillère d’Etat Cesla Amarelle.