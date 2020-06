Ecole à domicile

Enseignement à la maison, l’heure du bilan est arrivée

La crise du Covid-19 a envoyé élèves et enseignants à la maison durant plusieurs semaines. Le Syndicat des enseignants romands tire les leçons de cette expérience.

Pandémie de coronavirus oblige, les écoles ont fermé et les élèves suisses ont suivi leurs cours depuis la maison jusqu'au 8 mai.

Le Syndicat des enseignants romands (SER) a tiré un premier bilan de la crise du Covid-19 pour la formation en Suisse. Il demande de remédier aux difficultés et défauts constatés et de maintenir les investissements fédéraux et cantonaux afin que la qualité de l'enseignement ne baisse pas.