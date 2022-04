Classement : Enseignement supérieur: la Suisse est la meilleure en Europe continentale

Selon la 12e édition des QS World University Rankings par disciplines, notre pays arrive loin derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, mais est le meilleur en Europe continentale. L’ETH Zurich caracole aussi en tête.

L’ETH Zurich est la meilleure université d’Europe continentale. LAB

La Suisse tire une nouvelle fois son épingle du jeu au QS World University Rankings by Subject, un classement réalisé par les analystes mondiaux de l’enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds. Ceux-ci ont comparé les performances de 15’200 programmes universitaires individuels dans 1543 universités de 88 pays, et cela dans 51 disciplines académiques et cinq grands domaines facultaires. Résultat: notre pays est le meilleur d’Europe continentale.

Selon QS, 226 programmes de 30 universités et hautes écoles spécialisées suisses ont été analysés. «Les classements montrent que l’enseignement supérieur helvétique continue de fournir un enseignement et une recherche de premier plan au niveau mondial cette année: en effet 31 programmes suisses se classent parmi les dix premiers mondiaux dans leur discipline, contre 29 en 2021 et 26 en 2020», selon QS. Avec ce résultat, la Suisse abrite 6% de tous les cours classés dans le top 10 des 51 disciplines passées au crible. Cette proportion de départements de classe mondiale n’est dépassée que par le Royaume-Uni (26%) et les États-Unis (46%), souligne QS.

L’ETH Zurich est la meilleure en Europe, l’EPFL bien classée

À noter que les dix meilleurs programmes de Suisse sont répartis entre douze établissements d’enseignement supérieur suisses, mais la moitié (16/31) se trouve à l’ETH Zurich. Celle-ci est pour le coup la plus performante de Suisse. Elle est la meilleure en ce qui concerne la géologie, la géophysique et les sciences de la terre et de la mer. Elle enregistre également 22 programmes classés dans le top 50 mondial, ce qui en fait la meilleure université d’Europe.

Quant à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, elle se classe dans le top 10 mondial avec une neuvième place en chimie, une dixième en informatique et systèmes d’information. L’EPFL est également dixième en génie civil et structurel, en génie électrique et électronique, et dixième toujours en science des matériaux.

L’Uni de Genève un peu plus loin

L’Université de Genève figure, elle, dans le top 50 de 33 matières, atteignant la 37e place en lettres classiques et histoire ancienne, la 30e en médecine dentaire, la 40e en pharmacie et pharmacologie et la 43e en ce qui concerne l’anatomie et la physiologie.

À noter encore que l’Uni de Zurich fait un peu mieux puisqu’elle est classée dans 36 disciplines, atteignant la huitième place en médecine dentaire et la seizième en communication et études des médias. L’Uni de Bâle, quant à elle, figure dans 23 classements par discipline. Elle se classe 36e dans le top 50 pour l’anatomie et la physiologie et 47e en ce qui concerne la pharmacie et la pharmacologie.

Ce n’est pas la première fois que les établissements et les villes helvétiques obtiennent de bonnes notes en matière de qualité de l’enseignement. En juillet dernier, dans le classement QS des meilleures villes étudiantes du monde, Zurich avait progressé d’un rang à la septième position et Lausanne avait fait une entrée remarquée au 19e rang.