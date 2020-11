Diplomatie : Ensemble, Cuba et l’Iran font face aux sanctions américaines

Les ministres des Affaires étrangères de Cuba et de l’Iran se sont rencontrés à La Havane vendredi pour réaffirmer la coopération entre les deux pays.

Mohammad Javad Zarif (gauche) et Bruno Rodriguez (droite) à La Havane, vendredi 6 novembre 2020.

Cuba et l’Iran se sont engagés vendredi à renforcer leur alliance face aux États-Unis, lors d’une rencontre à La Havane entre leurs ministres des Affaires étrangères et sans savoir encore qui sera le prochain président américain.

«Je suis très heureux d’être ici pour parler de notre coopération», a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. «L’Iran et Cuba ont fait front commun face à la pression des États-Unis, des pressions qu’on ne peut considérer que comme du terrorisme économique», a-t-il ajouté en saluant son homologue cubain Bruno Rodriguez, lors d’une cérémonie face à la presse à La Havane.

Il a promis que la coopération entre les deux pays «dans tous les domaines, en particulier dans l’énergie, la science et la technologie, ne ser(aient) pas affectés par ces sanctions» américaines. De son côté, Bruno Rodriguez a souligné que la visite de Mohammad Javad Zarif «est une occasion importante pour continuer à approfondir notre dialogue politique de haut niveau et à encourager les liens économiques, commerciaux, de coopération, culturels, scientifiques et académiques».