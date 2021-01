La promenade sur un chemin dans la vallée de l’Averstals a failli tourner au drame. Selon la Rega, une avalanche s’est déclenchée spontanément samedi vers 15 heures. Si les deux promeneurs se sont retrouvés pris sous la masse neigeuse, leur deux chiens ont été épargnés. Ils se sont alors mis à aboyer bruyamment et à courir de long en large devant le cône de l’avalanche.

Leur comportement a attiré l’attention d’un groupe de personnes qui faisaient de la raquette dans la même vallée. Ils se sont déroutés et sont arrivés vers l’amas de neige une quinzaine de minutes plus tard. Là, ils ont repéré une main qui dépassait et ont dégagé une personne. Ils ont également alerté la Rega qui a envoyé un hélicoptère.