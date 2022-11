Inflation : Entaille dans le porte-monnaie au petit-déjeuner

Le repas du matin coûte environ 5,5% de plus qu’il y a un an, selon l’index Comparis des prix à la consommation. À cause du prix du beurre qui prend l’ascenseur.

Les ingrédients du petit-déjeuner coûtent davantage. KamranAydinov/Freepik

De la margarine plutôt que du beurre sur les tartines et du thé au lieu du café. C’est ce qu’il faudra choisir pour son petit-déjeuner si l’on ne veut pas faire exploser la facture de ce premier repas de la journée. Du moins si l’on en croit l’indice Comparis des prix à la consommation.

En comparaison avec septembre de l’année précédente, neuf ingrédients typiques du petit-déjeuner ont augmenté en moyenne de 5,5%. Les Suisses doivent débourser nettement plus pour le beurre (+10,7%), la margarine, les graisses et huiles alimentaires (+8,9%), le café (+7%), le lait, le fromage, les œufs (+5,9%) et le thé (+3,4%).

Un poste onéreux

En comparaison, sur vingt-deux ans le prix du petit-déjeuner a même augmenté de 11,1% en moyenne. Les produits les plus touchés sont le beurre (+5,6%), la confiture et le miel d’abeille (+18,7%), la margarine, les graisses et huiles alimentaires (+11,7%), le thé (+10%), le café (+7,2%) ainsi que le pain, la farine et les produits céréaliers (+6,9%). Depuis des années, les coûts des ingrédients typiques du petit-déjeuner augmentent plus fortement que les prix de l’ensemble du panier de la ménagère. «Le petit-déjeuner fait donc un trou dans le porte-monnaie des personnes à bas revenus», constate Michael Kuhn, expert financier chez Comparis.

D’autres postes ont énormément augmenté La plus forte hausse (de 8,8% entre septembre et octobre 2022) a été celle des prix de l’énergie pour le chauffage (gaz, mazout, bois de chauffage et chauffage urbain). Par rapport au même mois de l’année précédente, la hausse des prix a été de 56% et même de 203% depuis mai 2000. «Le mazout, en particulier, a massivement augmenté en octobre, annulant ainsi la légère détente observée en septembre», explique Michael Kuhn. En fait, avant les hausses de prix massives de 2022, les dépenses en énergie représentaient en moyenne et, selon la source ou la base de calcul, 1,4 à 5% des dépenses des ménages. En deuxième position, on trouve les produits imprimés, avec une augmentation de 6,9%. «Les articles comme les calendriers sont surtout soumis à des augmentations saisonnières de prix», explique le spécialiste. En troisième position, on trouve les jus de fruits et de légumes avec une hausse de 6,4%. Différentes raisons expliquent cette explosion des coûts. «Des récoltes en partie mauvaises et une forte demande expliquent cette envolée.»



Au cours des douze derniers mois, ce sont les couples de 65 ans et plus, sans enfants, qui ont subi le renchérissement le plus élevé. Ils enregistrent actuellement un taux d’inflation de 3,6% par rapport à 2021. Toutefois, la vie est devenue moins chère pour eux en septembre par rapport au mois précédent, avec une baisse de 0,5%. En fonction des revenus, le renchérissement a été nettement plus élevé chez les couples de moins de 65 ans sans enfants dans la classe de revenus la plus basse, avec 3,9%.

L’indice Comparis L’indice Comparis des prix à la consommation, établi en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF Zurich, mesure l’inflation telle qu’elle est vraiment ressentie par les consommatrices et les consommateurs. Pour ce faire, seule l’évolution des prix des biens de consommation courante est prise en compte. Le taux d’inflation est calculé sans les facteurs qui l’atténuent, tels que les loyers ou les biens durables.