Sion : Entamée en 1987, la restauration de la basilique de Valère est enfin terminée

La dernière phase de travaux concernait la nef de l’édifice. Celle-ci sera à nouveau accessible au public et ouverte aux offices religieux dans quelques jours.

La restauration extérieure et intérieure du bourg et de l’église de Valère a débuté en 1987.

Cette cinquième étape d’un chantier débuté il y a plus de 30 ans a permis de valoriser le décor médiéval intérieur, datant du XIIIe siècle. Les murs et les voûtes des chapelles latérales ont été dépoussiérés et restaurés tandis que le sol en plâtre et les maçonneries médiévales ont été conservées, détaille mardi un communiqué du Canton du Valais.