Bastian Baker trouve étrange de s'entendre au ciné

Double première pour Bastian Baker. Non seulement le chanteur vaudois de 31 ans n’avait jamais doublé de personnage de film, mais en plus, il l’a fait en deux langues. Bastian est en effet la voix française et la voix allemande de Jean-Claude – prestation assurée en anglais par Jean-Claude Van Damme – ce qui n’était encore jamais arrivé pour un film d’animation.

J’ai reçu un e-mail en avril 2021 qui me demandait si je voulais être la voix d’un des personnages du prochain film des «Minions». J’ai vérifié que ce n’était pas un spam. J’adore «Les Minions» et j’étais vraiment enthousiasmé par l’idée. J’ai très vite répondu. Il s’agissait d’abord de la version en allemand et la version francophone s’est ajoutée ensuite.

Savez-vous pourquoi vous avez été d’abord choisi pour la version allemande?

La version en allemand avait du sens parce que le personnage, Jean-Claude, est un méchant français et ils voulaient quelqu’un qui soit capable de parler allemand avec un gros accent français. Pour la version francophone, ç’a été différent, puisque j’ai dû devenir Français pendant une après-midi.

Qu’avez-vous ressenti en entendant votre voix dans une salle de cinéma?

La toute première fois, c’était lors de la première à Paris et, franchement, je n’ai pas compris ce qu’il se passait. Tu commences à regarder un film et, tout à coup, il y a ta voix qui sort de l’écran. C’est quand même superétrange. On n’est jamais vraiment fan de sa voix. À la première intervention, je me suis un peu enfoncé dans mon siège en me disant que c’était une catastrophe. Et au fur et à mesure du film, on prend le recul nécessaire pour profiter.

Qu’est-ce qui a été le plus facile, le doublage en allemand ou celui en français?