La Brévine (NE) - Entre «100 et 200 cigognes» se restaurent dans son champ

«Hier soir, autour des 19h, on a vu des gens s’arrêter sur la route pour regarder dans le pré et prendre des photos. C’était l’attraction!» relate Éloïse, agricultrice, qui n’a pas tout de suite compris ce qui titillait le regard des passants sur les terres familiales. «Je n’avais jamais vu ça. Mes parents qui vivent ici depuis longtemps ont l’habitude d’en voir quelques-unes, mais jamais en aussi grand nombre. D’ailleurs, elles ont privilégié les champs où l’herbe était coupée. On a fauché la semaine dernière», s’exclame-t-elle. Sûrement un moyen de repérer facilement les vers et autres insectes. D’autres de leurs congénères ont préféré les hauts toits, comme ceux du clocher et des fermes environnantes.