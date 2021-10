France : Entre 150 et 200 migrants occupent la gare de Briançon

Des réfugiés ont pris lundi possession des lieux après à la décision d’un refuge local de ne plus accueillir de nouveaux immigrés clandestins arrivant de la frontière italienne.

L’association Refuges Solidaires, qui gère le refuge Terrasses Solidaires, avait affirmé dimanche être «confrontée à des arrivées plus importantes dépassant largement ses capacités d’accueil» – soit «plus de 200 personnes présentes pour une capacité de maximum 80 personnes» – et avoir de ce fait décidé d’«interrompre totalement l’accueil» de nouveaux arrivants. Elle plaide pour «que des actions soient mises en place dans les plus brefs délais» et notamment que «d’autres opérateurs prennent en charge l’accueil d’urgence en complément de (son) action».