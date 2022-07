Suisse romande : Entre 3,5 et 7 ans de prison requis contre les pros du cambriolage

En plus de la prison, le Ministère public a demandé, mardi, l’expulsion du territoire suisse contre le trio, accusé d’avoir totalisé 77 cambriolages en trois ans.

En plus de l’argent, les trois hommes quittaient les lieux des cambriolages avec des objets hétéroclites. Image d’illustration.

Devant le Tribunal criminel de la Côte (VD), le Ministère public a requis, mardi, des expulsions de territoire suisse pour 10 à 12 ans contre les trois ressortissants albanais et kosovares, accusés d’avoir totalisé 77 cambriolages en trois ans, entre les cantons de Vaud et Fribourg.

Une peine de 7 ans a été demandée pour le plus actif des prévenus, qui visait particulièrement les fromageries, restaurants et autres boucheries. L’accusation lui attribue 61 vols, tandis qu’il n’en reconnait que 47. Le Parquet a suggéré des peines de 3 ans et demi de prison contre ses deux comparses, rapporte «24heures».