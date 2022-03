Guerre en Ukraine - Entre «anxiété et effroi», une partie des Russes vit au jour le jour

Avant le début du conflit, Nina et Evgeniy sont partis en Turquie pour quelques semaines. Aujourd’hui, ils ne sont pas sûrs de retourner en Russie.

«Anxiété et effroi», des mots qui reviennent plusieurs fois lorsque l’on demande à des habitants de Saint-Pétersbourg ou de Moscou leur sentiment sur la guerre menée par le Kremlin en Ukraine. Pourtant, dans les rues de la capitale, on ne «sent pas cette peur, même s’il y a un peu plus de policiers que d’habitude», avoue Svetlana, Moscovite de 28 ans.

De «la vérité dans toutes versions»

Dans son entourage, la psychologue ne connaît personne qui soutient ce conflit. Ce sont «souvent les plus âgés qui pensent que ce n’est pas une guerre et qui justifient cet événement». Ils se basent sur les informations diffusées à la télévision, notamment Perviy Kanal, chaîne contrôlée par l’État. Les jeunes se tournent vers Telegram et Instagram ou alors leurs proches en Ukraine pour lesquels ils s’inquiètent. Svetlana écrit plusieurs fois par jour à une connaissance d’Odessa. Pour Nastya, Moscovite de 28 ans, il y a de «la vérité dans toutes les versions», bien que certaines soient «agrémentées d’une bonne couche de propagande».



Les sanctions, les Russes connaissent déjà, ils parlent «d’un paquet de nouvelles mesures qui remplace un paquet d’anciennes». Certains observent une augmentation des prix. Eugenia, elle, travaillait en freelance jusqu’à la semaine dernière. «Les commandes se sont arrêtées subitement jeudi dernier», pour cette ingénieure en ventilation. Elle se prépare à chercher une autre activité.

«Comprendre et analyser»

Sergueï, entrepreneur moscovite de 52 ans, condamne les événements qui se déroulent en ce moment en Ukraine. Il parle toutefois du résultat de ce qu’il se passe depuis 2014 dans les républiques populaires de Donetsk et Lougansk. Elles avaient proclamé leur indépendance il y a huit ans et depuis, le conflit y a fait plus de 15’000 morts, selon l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Des affrontements entre forces ukrainiennes et séparatistes russes souvent passés sous silence par les médias occidentaux.

À 400 kilomètres de Moscou, à Dzerjinsk, Ivan* tente «de comprendre et analyser les informations». Il s’étonne d’ailleurs que le «bataillon d’Azov», une milice d’extrême droite financée par le Gouvernement ukrainien depuis 2014, n’apparaisse que rarement dans les médias. Soumis aux obligations militaires, il pourrait être appelé à se battre en Ukraine, mais il refuse de toucher une arme. «Qu’ils me mettent en prison quelque temps», nous dit-il.



Vers un nouveau «rideau de fer»?

«Je n’ose penser à demain», nous confie avec émotion Svetlana. Le peuple russe a l’habitude de par son histoire de vivre au jour le jour, mais aujourd’hui ce sentiment est exacerbé. Gleb*, étudiant à la Haute École des sciences économiques de Moscou, devait commencer un double master à Paris en octobre. Un projet qui pourrait peut-être tomber à l’eau puisque les universités françaises n’accueilleront plus d’étudiants russes en échange à partir de la rentrée de 2022. D’autres mentionnent un nouveau «rideau de fer» pour qualifier l’isolation vers laquelle la Russie semble se diriger.

*Prénoms d’emprunt