Près de 6 milliards de chiffre d’affaires pour l’Alliance SwissPass

En un an, la branche des transports publics a engrangé un chiffre d’affaires de 5,945 milliards. Pour la première fois, l’AG n’est pas la première source de revenu.

record en 2022 : Entre billets et abos, les Suisses ont dépensé pour 6 milliards de francs

Il y a eu plus de billets unitaires vendus que d’AG (image d’illustration). 20min/Celia Nogler

En 2022, la branche des transports publics a engrangé un chiffre d’affaires de 5,945 milliards de francs à travers la vente de billets et d’abonnements. «Le record en date, de 2019, est battu de 233 millions, soit 4%», annonce l’Alliance SwissPass, qui fédère les entreprises de transport, dans un communiqué de presse paru ce mardi.

Le principal facteur expliquant cette hausse «est la tendance à préférer les billets unitaires aux titres de transport forfaitaires tels que l’AG et les abonnements communautaires», explique l’organisation. En 2022, ce sont quelque 220 millions de billets et abonnements qui ont été vendus – «cela représente une hausse de 47% par rapport à 2019», note l’Alliance SwissPass. Sur ce total, plus de 155 millions de billets unitaires ont été vendus, soit 27,4% du chiffre d’affaires de 2022.

Nombre de titres de transport vendus par année, en millions. Alliance SwissPass/Capture d’écran

D’ailleurs et c’est une première, «l’abonnement général n’est pas le produit des transports publics qui a rapporté le plus. La part de l’AG sur le chiffre d’affaires total a diminué – surtout parce que le nombre d’abonnements en circulation est temporairement passé sous la barre de 400’000 pendant la pandémie – de 27% en 2019 à 22,9% en 2022», révèle l’Alliance SwissPass, avant d’ajouter que l’année dernière il y a quand même eu 25’000 nouveaux clients AG de plus qu’en 2021.

«Malgré l’évolution réjouissante du chiffre d’affaires, la situation financière des transports publics reste tendue», nuance enfin l’organisation. «La pandémie de Covid-19 et des augmentations de coûts de salaire (indexation), d’intérêts, d’entretien, d’énergie et de carburant ont péjoré la situation financière et le degré d’autofinancement de nombreuses entreprises de transport», détaille-t-elle. Pour s’adapter à cette réalité, l’Alliance SwissPass a mis en place diverses mesures, dont notamment la création d’un abonnement à crédits.

Impact de la pandémie L’Alliance SwissPass explique que «le début de l’année 2022 était encore fortement influencé par la pandémie de Covid-19, l’obligation de travailler à domicile ayant valu jusqu’à la mi-février». Les transports publics ont ensuite vécu «une belle reprise», grâce notamment à la suppression début avril de l’obligation de porter un masque. Cela n’a pas empêché qu’à la fin de l’année passée, le niveau de fréquentation «n’avait pas encore atteint les valeurs d’avant la crise». Mais concernant le chiffre d’affaires, «la branche des transports publics peut se retourner sur une année réussie», conclut l’organisation.