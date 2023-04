France: Entre Borne et les syndicats, la rencontre n’a pas duré longtemps

Après des semaines d’une mobilisation inédite en France , la rencontre très attendue entre la Première ministre Elisabeth Borne et les syndicats pour tenter de sortir de la crise sociale autour des retraites a tourné court mercredi et s’est soldée par un «échec».

Retrait du texte demandé

«Désaccords sur l’âge»

La Première ministre, qui recevait les organisations à Matignon pour la première fois depuis le 10 janvier, avait promis d’être «à l’écoute de tous les sujets», en dépit de «points de désaccord», et espérait pouvoir aborder d’autres réformes à venir, notamment sur la pénibilité au travail ou le partage des richesses. «Nous refusons de tourner la page et d’ouvrir, comme le propose le gouvernement, d’autres séquences de concertation», lui a répondu l’intersyndicale mercredi.

«Déni de réalité»

Chacun campe donc sur sa position à la veille d’une nouvelle journée d’action dans le pays qui devrait se traduire par de nouvelles perturbations dans certains secteurs-clés de l’économie et dans les écoles et lycées. L’exécutif mise sur la fatigue des manifestants alors que les vacances de printemps débutent le 8 avril. À l’inverse, les syndicats entendent jeudi «montrer que la mobilisation est toujours puissante».

Depuis fin janvier, cette réforme très impopulaire selon les enquêtes d’opinion a généré en France une mobilisation quasi hebdomadaire inédite, poussant dans la rue jusqu’à 1,3 million de personnes le 7 mars (selon les autorités). Et ces manifestations ont connu un regain de tensions après l’adoption sans vote de la réforme au Parlement, via l’article 49.3 de la Constitution, qui symbolise selon l’opposition de gauche et certains syndicats une crise bien plus profonde.