Un séisme de magnitude 7 frappe la frontière entre l'Alaska et le Canada

Le tremblement de terre a été enregistré près de la côte, sur la frontière entre l’Alaska et le territoire canadien du Yukon.

Capture d'écran USGC

Un séisme de magnitude 7 a frappé samedi une région montagneuse et peu peuplée située entre l’Alaska et l’extrême ouest du Canada, selon l’Institut américain de géophysique (USGS), qui a également fait état de deux fortes répliques.

Le tremblement de terre a été enregistré à 20h41 GMT (21h41 en Suisse) à 10 km de profondeur, près de la côte, sur la frontière entre l’Alaska et le territoire canadien du Yukon, à environ 250 km à l’ouest de son chef-lieu Whitehorse et à 370 km au nord-ouest de Juneau, la capitale de l’Alaska.

L’USGS a rapporté deux répliques de magnitude 5,6 et 5,3 dans les minutes qui ont suivi. Le séisme s’est produit près de la côte pacifique. Le centre américain des tsunamis a toutefois indiqué qu’il n’avait pas émis d’alerte.