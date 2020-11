Entre les jours qui raccourcissent et le froid, cette période de l’année est connue pour être morose. Et avec la deuxième vague de coronavirus, les émotions peuvent se voir décuplées. Les psychologues donnent quelques astuces.

En cette période d’automne 2020, la psychologue Florine Oury évoque «un effet de longueur qui commence à devenir pesant, mêlé à un climat de peur, de ras-le-bol généré par un surplus d’informations, souvent contradictoires, si bien que les gens ne savent plus à qui faire confiance. » Keystone

Avec l e passage à l’heure d’automne, l es jours qui raccourcissent, le froid, la fin de l'année qui approche, le m o is de novembre n’est d’ordinaire pas la période la plus dynamique. On parle d’ailleurs souvent du « blues de novembre », «prémisse de la dépression saisonnière qui, elle, se traduit par une humeur dépressive, une tristesse, une baisse d’énergie et de motivation, voire même l’apparition d’idées noires », explique Florine Oury , psychologue et membre du regroupement de Psychologues de Suisse romande , PsySolidaires . «On estime que 10% de la population présente une fatigue notable, se sent abattu et a une humeur triste », confirme Stephan Wenger, co - pr ésident de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).

Entre la peur et le ras-le-bol

Le blues de novembre, qui « se caractérise par une perte de motivation pour les activités qui donnent habituellement du plaisir », n’en est qu’accentué cette année chez les gens qui le ressentent: la deuxième vague de Covid-19 vient s’y ajouter… « Même si chacun de nous a ses propres sensibilités et ressources psychosociales , le contexte politique, économique et social auquel nous faisons face actu e llement e xige une adaptation constante et l’énergie que cela demande n’est pas à sous-estimer », confie Marion Coriton , psychologue et fondatrice de PsySolidaires . Florine Oury parle notamment d’«un effet de longueur qui commence à devenir pesant, mêlé à un climat de peur, de ras-le-bol généré par un surplus d’informations, souvent contradictoires, si bien que les gens ne savent plus à qui faire confiance. »

Et les chiffres en témoignent : «Selon une enquête menée auprès de nos membres , 46 % déclarent que les demandes de conseils et de thérapies psychologiques ont augmenté, surtout après l'été , et 7 1 % in d iquent d e voir refuser des patients parce qu'ils n'ont plus de disponibilité. C'est alarmant », déclare le co - pr ésident de la FSP. La Main Tendue fait état d’une augmentation de 3 % des appels en septembre dernier par rapport à 2019 à la même période. Ces derniers temps, l’association suisse constate que les gens ont «le désir de partager le urs soucis, l eur peur r elative aux séquelles que peut causer le virus ou d’évoquer l’espace disponible à l’hôpital» , détaille Sabine Basler, secrétaire générale de La Main Tendue.

Se donner un but

Il ne semble pas y avoir de remède miracle à cette période d’incertitude. Mais Marion Coriton y voit «tant un challenge qu’une r éelle opportunité pour inventer de nouvelles manières d’être ensemble et d’être avec soi-même . Le contexte social n e p ouvant plus être aussi ressourçant que d’habitude , à c a use des mesures d’isolement et de distanciation sociale, c e lui-ci e ngendre un manque , et il est d ès lors d ’autant plus important de se tourner vers d’autres ressources .» Propres à chacun. Il s’agit donc de les identifier.

La psychologue Florine Oury développe : «Celles-ci peuvent être en lien avec notre famille, nos amis, nos loisirs. Il s’agit de les mobiliser, les entretenir, et de se faire plaisir comme on peut. I l faut être à l’écoute de soi, de ses besoins et de son corps .» En marge d’entretenir des contacts sociaux par téléphone ou vidéo, de se distraire et de se détendre, les psychologues conseillent de se fixer des objectifs. Car «a voir un but, un prochain événement dont on se réjouit, est un signe de bonne santé psychique », assure Stephan Wenger . Il convient donc de regarder vers l’horizon. «E t si votre moral est en berne, parlez-en ! , incite Florine Oury. Il ne faut pas rester seul avec vos souffrances si cette période vous devient insupportable à vivre .»

Les fêtes qui approchent

De manière générale, les fêtes de fin d’années ont l’avantage «d’installer un climat festif qui aide à maintenir le moral à un bon niveau », déclare Florine Oury. Cependant, elles ne sont pas toujours bénéfiques. Elles peuvent en effet être synonyme de solitude pour certains ou source de stress, pour d’autres, entre les cadeaux à acheter, les repas à organiser et la décoration à imaginer. Actuellement, compte tenu des rassemblements l imités et des voyages presque impossibles , les fêtes de Noël risquent d’être particulières pour tous, cette année. Quoi que l’ambiance ne soit pas tout à fait la même, les réunions virtuelles entre familles et amis autour du festin seront, elles, toujours possibles.

Pallier au manque de lumière Stephan Wenger explique que« le manque de lumière est en partie responsable de la dépression hivernale ». Et pour pallier à ce manque, Florine Oury a une astuce : la luminothérapie . Selon elle, «dans certains cas, une vingtaine de minutes d’exposition à une lampe de luminothérapie par jour peut aider à améliorer l'humeur perturbée chez les patients souffrant de symptômes dépressifs en hiver.» Le co - pr ésident de la FSP pense que «l’exercice physique peut également aider» à mieux traverser cette période morose. Pratiqué à l’extérieur, il permet à la fois de nous aérer et de s’exposer à la lumière.